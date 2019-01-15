Son Dakika Haberleri: Milli Judocular Bigadiç'te Genç Judoculara Eğitim Verdi

Milli Judocular Bigadiç'te Genç Judoculara Eğitim Verdi

1 saat önce

Türkiye ve Balkan şampiyonu milli sporcular Bigadiç'te çalışmalara başlayan genç judocular ile çalışma yaptılar.

Milli Judocular Bigadiç'te Genç Judoculara Eğitim Verdi, System.String[]
Türkiye ve Balkan şampiyonu milli sporcular Bigadiç'te çalışmalara başlayan genç judocular ile çalışma yaptılar.

Türkiye ve Balkan Şampiyonu, Balıkesirli Milli Sporcular Halil Çimen ve Recep Çimen kardeşler, Bigadiç'te judo antrenörleri Yücel Öz ve Mustafa Korkmaz idaresinde çalışmalarına başlayan judo takımı ile birlikte idmana çıktılar.Bigadiç Judo Takımı Antrenörü Yücel Öz, her idman öncesi sporcular ile yarım saat kitap okuduklarını, kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirdiklerini belirterek, milli sporcularımızla birlikte bugün yapılan antrenmanın Bigadiç judo takımı sporcuları için, çok keyifli ve eğitici bir çalışma olduğunu belirtti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Türkiye, Bigadiç, Spor
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