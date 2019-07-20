Son Dakika Haberleri: Milli judocular EYOF'a hazır
Son Dakika Spor Haber

Milli judocular EYOF'a hazır

24 dakika önce

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) yarışacak Judo Ümit Milli Takımı, Azerbaycan'a gitti.

Milli judocular EYOF'a hazır, System.String[]
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) yarışacak Judo Ümit Milli Takımı, Azerbaycan'a gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'incisi başkent Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 48 ülkeden yaklaşık 2500 sporcu mücadele edecek.
Hazırlıklarını Ankara ve Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) tamamlayan kadın ve erkek milli sporcuları, bu sabah hava yoluyla Bakü'ye hareket etti. Judo müsabakaları 24-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek milli judocular ile müsabaka tarihleri şöyle:
24 Temmuz:
Kadınlar: Müberra Güneş (40 kilo), Merve Azak (44 kilo), Sıla Ersin (48 kilo)
Erkekler: Berat Bahadır (50 kilo), Muhammed Demirel (60 kilo)
25 Temmuz:
Kadınlar: Özlem Yıldız (57 kilo), Habibe Afyonlu (63 Kilo)
Erkekler: Musa Şimşek (73 kilo)
26 Temmuz:
Kadınlar: Hatice Vandemir (70 kilo), Hilal Öztürk (+70 kilo)
Erkekler: Cem Ata Demirtaş (81 kilo), Münir Ertuğ (+90 kilo)
27 Temmuz: Karma takımlar
Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti Günlük burç yorumları 20 Temmuz 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:24:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli judocular EYOF'a hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]