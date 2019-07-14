Son Dakika Haberleri: Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor
Son Dakika Spor Haber

Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor

6 saat önce

Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor, System.String[]
Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EYOF'ta mücadele edecek milli judocular, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Milliler, antrenörler Selayittin Unay ve Erdal Doğan gözetiminde organizasyona sıkı bir antrenman programıyla hazırlanıyor. Ümit Kadın Judo Milli Takımı, zaman zaman Ankara TOHM ve EGO Kulübü judocularıyla ortak çalışmalar da yapıyor.
EYOF hazırlıkları için kampta bulunan judocular şunlar:
Zeliha Cinci, Gamze Sayma, Buket Mercan, Hilal Öztürk, Ayşenur Budak, Hatice Vandemir, Dilan Cam, İlayda Merve Koçyiğit, Kübra Konuk, Şilan Bitgin, Ezgi Karademir, Eda Karademir, Özlem Yıldız, Habibe Afyonlu, Hümeyra Şeras, Duygu Dirgen, Fidan Ögel, Ecre Alayıldız, Doğa Sevgi Süren, Hanife Özcan, Ayten Mediha Yeksan, Merve Azak, Sıla Ersin, Müberra Güneş ve Buketnur Karabulut.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EYOF'ta judo müsabakaları, 24-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Azerbaycan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin şimdi de annesi sahaya girdi! Michael Frey, Çaykur Rizespor'a kiralanıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 17:00:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]