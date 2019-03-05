Milli Judocular Fas'ta Madalya Arayacak

Milli judocular, Fas'ta düzenlenecek ve olimpiyat puanı kazandıracak Marakeş Grand Prix'inde tatamiye çıkacak.

Milli judocular, Fas'ta düzenlenecek ve olimpiyat puanı kazandıracak Marakeş Grand Prix'inde tatamiye çıkacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8-10 Mart tarihlerindeki organizasyonda milli takım, 8 erkek ve 1 kadın olmak üzere 9 sporcuyla yer alacak.



Milli takım kafilesi, 71 ülkeden 199 kadın ve 288 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon için yarın hava yoluyla bu ülkeye gidecek.



Marakeş Grand Prix'te mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alacak:



Kadınlar



+78 kilo: Kayra Sayit Almira



Erkekler



60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş



66 kilo: Sinan Sandal



73 kilo: Bilal Çiloğlu



81 kilo: Mustafa Koç, Vedat Albayrak



90 kilo: Mert Şişmanlar, Mikail Özerler



Program



8 Mart Cuma:



Erkekler 60 ve 66 kilo müsabakaları



9 Mart Cumartesi:



Erkekler 73 ve 81 kilo müsabakaları



10 Mart Pazar:



Kadınlar +78 ve erkekler 90 kilo müsabakaları

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