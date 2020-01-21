Milli judocular, Grand Prix için İsrail'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judocular, Grand Prix için İsrail'de - Son Dakika Spor

Milli judocular, Grand Prix için İsrail'de

6 saat önce

Judo'da yılın ilk uluslararası müsabakasında Türkiye büyük kadın ve erkek milli takımları, İsrail'in Tel Aviv kentinde 23-25 Ocak tarihlerinde 5 kadın ve 10 erkek judocuyla tatamide yer alacak.

Milli judocular, Grand Prix için İsrail'de, System.String[]

Judo'da yılın ilk uluslararası müsabakasında Türkiye büyük kadın ve erkek milli takımları, İsrail'in Tel Aviv kentinde 23-25 Ocak tarihlerinde 5 kadın ve 10 erkek judocuyla tatamide yer alacak.

Olimpiyat yılının ilk puan kazandıracak organizasyonu olan Tel Aviv Grand Prix müsabakaları, 23-25 Ocak tarihleri arasında İsrail'de yapılacak. 85 ülkeden 252 kadın ve 331 erkek judocunun katılacağı maçlarda Türkiye'yi 5 kadın ve 10 erkek judocu temsil edecek.

Bu organizasyon öncesi Tel Aviv'de ortak çalışma kampı gerçekleştiren milli takımda yer alan isimler ve karşılaşma tarihleri şöyle:

23 Ocak Perşembe:

Kadınlar: 48 Kg: Gül Kader Şentürk, Tuğçe Beder, 52 Kg: İrem Korkmaz

Erkekler: 60 Kg:  Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, 66 Kg: Sinan Sandal

24 Ocak Cuma:

Kadınlar: 63 Kg:  Minel Akdeniz

Erkekler: 73 Kg:  BilalÇiloğlu, Halil Çimen, 81 Kg: Muhammed Mustafa Koç, Vedat Albayrak

25 Ocak Cumartesi:

Kadınlar: +78 Kg: Kayra Sayit

Erkekler: 90 Kg: Mikail Özerler, 100 Kg: Mert Şişmanlar, Cemal Erdoğan


İsrail, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:36 Kaynak: DHA
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