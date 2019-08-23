Son Dakika Haberleri: Milli judocular Japonya'da madalya arayacak
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Milli judocular Japonya'da madalya arayacak

59 dakika önce

Japonya'da 25 Ağustos Pazar günü başlayacak Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 8 sporcu temsil edecek.

Milli judocular Japonya'da madalya arayacak, System.String[]

Japonya'da 25 Ağustos Pazar günü başlayacak Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 8 sporcu temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya, 149 ülkeden, 347 kadın ve 519 erkek sporcu katılacak.

Nippon Budokan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona ferdi karşılaşmaların ardından 1 Eylül Pazar günü yapılacak karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.

Şampiyonada Türk sporcuların maç programı ise şöyle:

25 Ağustos Pazar:

Kadınlar 48 kilo: Gülkader Şentürk

Erkekler 60 kilo: Mihraç Akkuş

26 Ağustos Pazartesi:

Kadınlar 52 kilo: İrem Korkmaz

Erkekler 66 kilo: Sinan Sandal

27 Ağustos Salı:

Erkekler 73 kilo: Bilal Çiloğlu

28 Ağustos Çarşamba:

Erkekler 81 kilo: Vedat Albayrak.

29 Ağustos Perşembe:

Erkekler 90 kilo: Mikail Özerler

31 Ağustos Cumartesi:

Kadınlar +78 kilo: Kayra Sayit

1 Eylül Pazar:

Karma takımlar müsabakaları.

Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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