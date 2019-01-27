Son Dakika Haberleri: Milli Judocular, Kamp İçin Japonya'ya Gitti

Milli Judocular, Kamp İçin Japonya'ya Gitti

1 saat önce

Erkek milli judocular, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamp yapacak.

Milli Judocular, Kamp İçin Japonya'ya Gitti, System.String[]
Erkek milli judocular, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamp yapacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında uluslararası müsabakalarda mücadele edecek milli judocular, İstanbul'dan hava yoluyla Japonya'ya gitti.

Kafilede yer alan 15 sporcu, 23 Şubat'a kadar Tokyo'da antrenman yapacak.

Kampa katılacak ay-yıldızlı judocular şunlar:

60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, Salih Yıldız

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Bilal Çiloğlu, Umalt Demirel

81 kilo: Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç

90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar

100 kilo: Ömer Kemal Aydın

+100 kilo: Jaba Mumladze, Kayra Sayit, Sebile Akbulut

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Tokyo, Japonya, Spor
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