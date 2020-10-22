Milli judocular Macaristan'da tatamiye çıkacak

Judoda milli sporcuların da katılacağı Budapeşte Grand Slam, yarın Macaristan'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Judo Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8 aydır ara verdiği faaliyetlerine Macaristan'da 3 gün sürecek turnuvayla başlayacağı ifade edildi.

Gelecek yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıracak turnuvada 61 ülkeden 152 kadın, 257 erkek olmak üzere toplam 409 judocunun mücadele edeceği ve Türkiye'den de 14 milli sporcunun tatamiye çıkacağı aktarıldı.