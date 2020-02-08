Milli judocular Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu Paris Grand Slam'de beşinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judocular Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu Paris Grand Slam'de beşinci oldu - Son Dakika Spor

Milli judocular Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu Paris Grand Slam'de beşinci oldu

16 dakika önce

Judoda Paris Grand Slam müsabakalarının ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ve 73 kiloda Bilal Çiloğlu, sıkletlerinde beşinci oldu.

Milli judocular Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu Paris Grand Slam'de beşinci oldu, System.String[]

Judoda Paris Grand Slam müsabakalarının ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ve 73 kiloda Bilal Çiloğlu, sıkletlerinde beşinci oldu.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran müsabaka olan Paris Grand Slam'de erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ve 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkletlerinde beşinci oldu.

60 kiloda Mihraç Akkuş, ilk maçını bay geçti. Akkuş, ikinci turda Fransız Luka Mkheidze'yi, üçüncü maçında Tunuslu Fraj Dhouibi'yi, çeyrek finalde Kazak Gusman Kyrgyzbayev'i ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Akkuş bu turda, Japon Ryuju Nagayama'ya yenildi. Milli judocu bronz madalya maçında Mogol Amartuvshin Dashdavaa'ya karşı müsabakayı kaybetti ve sıkletinde beşinci oldu.

73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. Çiloğlu, ikinci turda Gambialı Faye Njie'yi ipponla, üçüncü turda Moldovalı Petru Pelivan'ı, dördüncü turda Macar Frigyes Sazbo'yu, çeyrek finalde Japon Masash Ebinuma'yı altın skorda ippon (3 shido) ile yenerek yarı finalist oldu. Japon Soichi Hashimoto'ya altın skorda yenilen Çiloğlu, bronz madalya için Özbek Khikmatillokh Turaev ile karşılaştı. Rakibine yenilen milli judocu beşincilikte kaldı.

Paris Grand Slam'de yarın; +78 kg'de Kayra Sayit, 81 kg'de Vedat Albayrak, 90 kg'de Mikail Özerler, 100 kg'de Mert Şişmanlar ve +100 kg'de Cemal Erdoğan tatamiye çıkacak.


- Ankara
Paris, Akkuş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli judocular Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu Paris Grand Slam'de beşinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]