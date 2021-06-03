Milli judocular, minik judoculara gösterilerini sundu

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda judo gösterisi düzenlendi. Gösteride hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda aldıkları dereceler ile Karasu'yu temsil eden Milli Judocu Irmak Kahveci ve Zeynep Serra Üstün, gösterilerini sundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Karasu Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Ortaokulu'nda judo gösterisi düzenlendi. Gösteriye Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Karasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Said Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Taşkıran katılım sağladı. Programda geleceğin judocularına yönelik bir konuşma yapan Müdür Çetin Turhan, "Mutlaka öğrenciliğimizin yanında bir spor, müzik dallarının biri, okuma faaliyetlerini hiç aksatmadan sürdürerek hayatımızı çok renkli kılmalıyız. Bu, aynı zamanda bizim okul başarımıza da çok büyük faydası var. Bir insan, çalışmaya başlar ise peşinden sürekli yeni yeni çalışmaları da sürüklüyor" dedi.

Çetin Turhan, "Her yaptığımız müsabakada, aldığımız her yenilgi bizi bir üste taşıyacak. Hatamızı, eksiğimizi göreceğiz ve devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum"diye konuştu. Turhan'ın konuşmalarının ardından Şube Müdürü Taşkıran da bir konuşma yaptı. Vücudun harekete endeksli olarak yaratıldığını ifade eden Taşkıran, "Ne kadar hareketli olursanız o kadar sağlıklı olursunuz. Bu yaşta bunu tercih etmeniz nedeniyle şanslısınız. Müdürümüz de dediği gibi bırakmadan devam edin" şeklinde konuştu.

Taşkıran'ın sözlerinin ardından 3. Kademe Kıdemli Judo Antrenörü Pınar Batman ise, "Şu anda iki siyah kemerimiz mevcut. 25'er kişilik üç kursumuz faaliyette. Katılımlarımız hayli yüksek. Karasu'da spor potansiyeli zaten çok güzel. Bizler de buradan yetiştik ve milli sporcu olarak çıktı ilçemizden. Pandemi dolayısıyla hedeflerimiz biraz aksadı. Ama hedeflerimizden vazgeçmedik. Pandemiyi de biraz atlattığımız takdirde gaza basıp devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Batman'ın konuşmalarının ardından judo kurslarının çalışmalarının yer aldığı slayt gösterisi izletildi. Daha sonra ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Milli Judocular Irmak Kahveci ve Zeynep Serra Üstün'ün sunduğu gösteriler dikkatle izlendi. - SAKARYA