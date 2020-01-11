Milli judocular Mittersill'de ortak çalışma kampında - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judocular Mittersill'de ortak çalışma kampında - Son Dakika Spor

Milli judocular Mittersill'de ortak çalışma kampında

6 saat önce

Büyük Kadın ve Erkek Judo Milli Takım kafilesi, Avrupa Judo Birliği (EJU) Ortak çalışma kampında Tel Aviv Grand Prix ve Paris Grand Slam müsabakaları öncesi kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapıyor.

Milli judocular Mittersill'de ortak çalışma kampında, System.String[]

Büyük Kadın ve Erkek Judo Milli Takım kafilesi, Avrupa Judo Birliği (EJU) Ortak çalışma kampında Tel Aviv Grand Prix ve Paris Grand Slam müsabakaları öncesi kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapıyor.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları yılının ilk ulusalararası ortak çalışmasında randori yapan milli judocular, Tel Aviv Grand Prix ile Paris Grand Slam müsabakaları öncesi son hazırlıklarını yapmış olacak.

Mittersill'deki ortak çalışma kampından hemen sonra 23-25 Ocak tarihlerinde Tel Aviv kentindeki Grand Prix organizasyonunda tatamiye çıkacak olan milliler, daha sonra Fransa'nın başkenti Paris'te 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Grand Slam'de kürsü mücadelesi yapacak.

EJU'nun ortak çalışma kampında yer alan milli judocular şu isimlerden oluşuyor:

"Kayra Sayit, Gül Kader Şentürk, Minel Akdeniz, İrem Korkmaz, Tuğçe Beder, Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Cemal Erdoğan, Vedat Albayrak, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar, Halil Çimen ve Muhammed Mustafa Koç."


- Ankara
Tel Aviv, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
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