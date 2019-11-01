Milli judocular, Okyanusya Açık Turnuvası için Avustralya'ya gitti

Milli judocular, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 kadın ve 6 erkek milli sporcunun yer aldığı kafile, Avustralya'nın Perth kentindeki turnuva için hava yoluyla bu ülkeye hareket etti.
Turnuva, 77 ülkeden 180 kadın ve 214 erkek judocunun katılımıyla 3-4 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Organizasyona katılacak ay-yıldızlı judocular ve müsabakaya çıkacakları tarihler şöyle:
3 Kasım Pazar :
Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo)
Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo)
4 Kasım Pazartesi:
Kadınlar: Kayra Sayit (+78 kilo)
Erkekler: Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo).