Milli judocular, Okyanusya Açık Turnuvası için Avustralya'ya gitti

Milli judocular, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 kadın ve 6 erkek milli sporcunun yer aldığı kafile, Avustralya'nın Perth kentindeki turnuva için hava yoluyla bu ülkeye hareket etti.

Turnuva, 77 ülkeden 180 kadın ve 214 erkek judocunun katılımıyla 3-4 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılacak ay-yıldızlı judocular ve müsabakaya çıkacakları tarihler şöyle:

3 Kasım Pazar :

Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo)

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo)

4 Kasım Pazartesi:

Kadınlar: Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler: Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo).