Son Dakika Haberleri: Milli Judocular Olimpiyat Kotası İçin Rusya'ya Gidiyor

Milli Judocular Olimpiyat Kotası İçin Rusya'ya Gidiyor

1 saat önce

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında 4 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Milli Judocular Olimpiyat Kotası İçin Rusya'ya Gidiyor, System.String[]
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında 4 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran Ekaterinburg Grand Slam müsabakalarında Türkiye'yi 4 erkek judoka temsil edecek. Milli takım kafilesi bu gece Rusya'ya gidecek. 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda; Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş (60), Sinan Sandal (66) ve Mikail Özerler (90) ay-yıldızlı judogileri giyecekler. Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki bu müsabakaların ardından 18- 21 Mart tarihleri arasında yapılacak ortak çalışma kampına Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu, M. Mustafa Koç, Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar dahil olacak.

Grand Slam karşılaşmalarının programı şöyle:

15 Mart Cuma: Erkekler 60 ve 66 kilolar

17 Mart Pazar: Erkekler 90 kilo

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Spor
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