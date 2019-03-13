Son Dakika Haberleri: Milli Judocular Rusya'da Ter Dökecek

Milli Judocular Rusya'da Ter Dökecek

1 saat önce

Judoda Ekaterinburg Grand Slam Turnuvası, 15-17 Mart tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

Milli Judocular Rusya'da Ter Dökecek, System.String[]
Judoda Ekaterinburg Grand Slam Turnuvası, 15-17 Mart tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren müsabakalarda Türkiye adına 4 erkek sporcu mücadele verecek.

Ekaterinburg kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporculardan, 60 kiloda Samet Kumtaş ile Mihraç Akkuş, 66 kiloda Sinan Sandal ve 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıkacak.

Müsabakaların ardından aynı kentte, 18-21 Mart tarihlerinde ortak çalışma kampı yapılacağı duyuruldu. Kampa, turnuvada yer alan sporcuların yanı sıra, Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu, Mustafa Koç, Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar'ın da katılacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Spor
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