Milli Judocular Rusya'da Ter Dökecek

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren müsabakalarda Türkiye adına 4 erkek sporcu mücadele verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren müsabakalarda Türkiye adına 4 erkek sporcu mücadele verecek.



Ekaterinburg kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporculardan, 60 kiloda Samet Kumtaş ile Mihraç Akkuş, 66 kiloda Sinan Sandal ve 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıkacak.



Müsabakaların ardından aynı kentte, 18-21 Mart tarihlerinde ortak çalışma kampı yapılacağı duyuruldu. Kampa, turnuvada yer alan sporcuların yanı sıra, Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu, Mustafa Koç, Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar'ın da katılacağı aktarıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz

Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor

Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor

Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne Yaprağı İhracatı - Muğla