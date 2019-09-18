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Son Dakika Haberleri: Milli judocular taşkent'te olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak
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Milli judocular taşkent'te olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak

2 dakika önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 20-22 Eylül tarihlerinde yapılacak Judo Grand Prix müsabakalarında 2 kadın ve 6 erkek milli judocu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için puan ve madalya mücadelesi verecek.

Milli judocular taşkent'te olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak, System.String[]
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 20-22 Eylül tarihlerinde yapılacak Judo Grand Prix müsabakalarında 2 kadın ve 6 erkek milli judocu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için puan ve madalya mücadelesi verecek.
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan kazandıran büyük organizasyonlar arasında bulunan Taşkent Grand Prix müsabakalarında 2 kadın ve 6 erkek judocu, kota puanı ve madalya için mücadele edecek. Şampiyonada 73 ülkeden 217'si kadın, 250'si erkek olmak üzere toplam 467 judocu tatamiye çıkacak.
Taşkent Grand Prix müsabakalarına katılacak kafile bu akşam hava yoluyla bu ülkeye hareket etti. Milli judocuların maç programları şöyle:
20 Eylül Cuma: Kadınlar: 48 Kg: Gülkader Şentürk, 52 Kg: İrem Korkmaz; Erkekler: 60 Kg: Mihraç Akkuş, 66 Kg: Sinan Sandal ve Samer Kumtaş.
21 Eylül Cumartesi: Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu, 81 Kg: Vedat Albayrak.
22 Eylül Pazar: +100 Kg: Cemal Erdoğan.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:18 Kaynak: DHA
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