Milli judocular, Tokyo 2020'ye aralıksız hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judocular, Tokyo 2020'ye aralıksız hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Milli judocular, Tokyo 2020'ye aralıksız hazırlanıyor

7 saat önce

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için ulusal ve uluslararası turnuvalarda yoğun hazırlık çalışmaları gerçekleştiriyor.

Milli judocular, Tokyo 2020'ye aralıksız hazırlanıyor, System.String[]

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için ulusal ve uluslararası turnuvalarda yoğun hazırlık çalışmaları gerçekleştiriyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) maç takviminde yer alan ve Tokyo 2020'ye puan kazandıran müsabakalara katılacak ay-yıldızlı judocular, aynı zamanda ortak çalışma kamplarıyla da hazırlıklarını devam ettiriyor.

Tel Aviv Grand Prix ve Paris Grand Slam müsabakalarını geride bırakan Judo Milli Takımı, Paris'teki ortak çalışma kampının ardından Japonya'ya hareket edecek.

Milli judocular, 21-23 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Grand Slam karşılaşmalarında olimpiyat puanı kazanmak için tatamiye çıkacak.

Milli sporcular sırasıyla 6- 8 Mart'ta Rabat Grand Prix, 13-15 Mart'ta Ekaterinburg Grand Slam'de, 27-29 Mart'ta Tiflis Grand Prix ve 3-5 Nisan'da da Antalya Grand Prix müsabakalarında mücadele edecek.

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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