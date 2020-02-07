Milli judocular yarın Paris'te tatamiye çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judocular yarın Paris'te tatamiye çıkacak - Son Dakika Spor

Milli judocular yarın Paris'te tatamiye çıkacak

6 saat önce

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek.

Milli judocular yarın Paris'te tatamiye çıkacak, System.String[]

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek organizasyona 5 kadın ve 8 erkek milli judocu katılacak.

Organizasyonda 121 ülkeden 294'ü kadın, 446'sı erkek olmak üzere toplam 740 judocu tatamiye çıkacak.

Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Gül Kader Şentürk, Tuğçe Beder (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Kayra Sayit (+78)

Erkekler: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız (60 kilo), Sinan Sandal (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (81 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo)

Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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