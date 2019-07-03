Son Dakika Haberleri: Milli judoculara yoğun program
Son Dakika Spor Haber

Milli judoculara yoğun program

51 dakika önce

Judo Milli Takımı sporcuları, bu ay oldukça yoğun bir çalışma ve müsabaka dönemi geçirecek.

Milli judoculara yoğun program, System.String[]
Judo Milli Takımı sporcuları, bu ay oldukça yoğun bir çalışma ve müsabaka dönemi geçirecek.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, milliler Gürcistan ve Hollanda'daki ortak çalışma kamplarının ardından Hırvatistan'da düzenlenecek grand prix müsabakalarına katılacak.
Milli takım sporcularından Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Kayra Sayit, 3-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kuvvet kampına girecek.
Aynı kafile, 17-24 Temmuz tarihlerinde de Hollanda'nın Papendal kentindeki ortak çalışma kampına geçecek. Bu kampa Sinan Sandal, Mustafa Koç, Mert Şişmanlar ve Sebile Akbulut da dahil olacak.
Milliler, ortak kampların ardından 24 Temmuz'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket edecek. Hollanda ve Gürcistan kamplarındaki sporcular, daha sonra belirlenecek diğer judocularla birlikte 26-28 Temmuz tarihlerindeki Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:01 Kaynak: AA
Hırvatistan, Hollanda, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı İsviçreli futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu! Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli judoculara yoğun program
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]