Milli judoculardan Paris Grand Slam için Tiflis'te ortak çalışma - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judoculardan Paris Grand Slam için Tiflis'te ortak çalışma - Son Dakika Spor

Milli judoculardan Paris Grand Slam için Tiflis'te ortak çalışma

6 saat önce

Gürcistan Erkek Milli Takımıyla Şota Çoçishvili Akademi Salonu'nda ortak çalışma gerçekleştiren Türkiye Judo Takımı, 6 Şubat'ta Paris Grand Slam müsabakaları için Fransa'ya geçecek.

Milli judoculardan Paris Grand Slam için Tiflis'te ortak çalışma, System.String[]

Gürcistan Erkek Milli Takımıyla Şota Çoçishvili Akademi Salonu'nda ortak çalışma gerçekleştiren Türkiye Judo Takımı, 6 Şubat'ta Paris Grand Slam müsabakaları için Fransa'ya geçecek.

Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Büyük Erkek Judo Milli Takımı, 7-8 Şubat tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Grand Slam müsabakaları öncesi, Gürcistan Milli Takımı ile ortak çalışma kampının sonuna geldi. Tiflis'te Şota Çoçishvili Akademi Salonu'nda tapılan antrenmanlarla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Paris Grand Slam müsabakalarına sıkı hazırlanan Milli takımımız 6 Şubat'ta Fransa'ya geçecek.

Tiflis'te gerçekleşen ortak kamp çalışmalarında yer alan judocular şu isimlerden oluştu:

Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar, M.Mustafa Koç, Halil Çimen ve Kayra Sayit.


- Ankara
Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
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