Milli judoculardan Tiflis Büyükelçisi Yazgan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judoculardan Tiflis Büyükelçisi Yazgan'a ziyaret - Son Dakika Spor

Milli judoculardan Tiflis Büyükelçisi Yazgan'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Judo Milli Takımı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti.

Milli judoculardan Tiflis Büyükelçisi Yazgan'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Judo Milli Takımı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat hazırlıklarını sürdüren ve 7-8 Şubat 2020 tarihlerindeki Paris Grand Slam müsabakaları öncesi Gürcistan'da bulunan Judo Büyük Erkek Milli Takımı, büyükelçilik binasında Yazgan ile bir araya geldi.

Yazgan, kabulde milli judoculara Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda başarı diledi.

Ziyarette Yazgan'a milli judocuların imzaladığı milli takım forması hediye edildi.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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