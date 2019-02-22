Son Dakika Haberleri: Milli Judocuların Japonya Kampı Sona Erdi

Milli Judocuların Japonya Kampı Sona Erdi

1 saat önce

İSTANBUL / DHABüyük Erkek Judo Milli Takımı, Japonya'daki hazırlık kampını tamamladı.

Milli Judocuların Japonya Kampı Sona Erdi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Japonya'daki hazırlık kampını tamamladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da hazırlık kampı çalışmalarını tamamlayan Büyük Erkek Judo Milli Takımı, yarın yurda dönecek. Erzurum'da yapılan yükseklik kampının ardından, Tokyo'da iki ayrı üniversitede randori antrenmanlarıyla, yıl içinde yapılacak uluslararası müsabakalar öncesi kuvvet toplayan judocular, performanslarıyla madalya yolunda hazırlıklarını tamamladılar.

İlk olarak Nippon Sports Science Universitesi, ardından da iki haftalık Kokushikan Üniversitesi takımlarıyla kamp hazırlıklarını tamamlayan milliler, son tatami çalışmasından sonra misafirperverliklerinden dolayı takım adına gençler 55 kilo şampiyonu Daichi Takano'ya takım kaptanı Sinan Sandal tarafından Ay-yıldızlı tişört hediye edildi. 

Büyük Erkek Judo Milli Takımı yurda döndükten sonra kamp çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

Spor
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