Son Dakika Haberleri: Milli Judocuların Japonya Yolculuğu Başladı

Milli Judocuların Japonya Yolculuğu Başladı

21 dakika önce

İSTANBUL / DHAJudo Erkek Milli Takımı, kamp çalışmaları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.

Milli Judocuların Japonya Yolculuğu Başladı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Judo Erkek Milli Takımı, kamp çalışmaları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında uluslararası müsabakalarda mücadele edecek milli judocular, İstanbul'dan hava yoluyla Japonya'ya hareket etti. Kafilede yer alan 15 sporcu, 23 Şubat'a kadar Tokyo'da antrenman yapacak.

Kampta yer alan judocular şöyle:

60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, Salih Yıldız

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Bilal Çiloğlu, Umalt Demirel

81 kilo: Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç

90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar

100 kilo: Ömer Kemal Aydın

100 kilo: Jaba Mumladze, Kayra Sayit, Sebile Akbulut

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

İstanbul, Tokyo, Japonya, Spor
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