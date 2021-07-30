Milli judocumuz Kayra Sayit, Güney Koreli rakibini yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı

Nippon Budokan'daki karşılaşmada milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina ile karşı karşıya geldi. İlk turdaki gibi rahat bir oyun sergileyen Kayra, rakibini ippon ile yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kayra Sayit çeyrek finalde Sone Akira'ya ise ipponla mağlup oldu. Sayit, repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.