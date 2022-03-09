MİLLİ JUDOCUNUN BABASININ ORGANLARI UMUT OLDU - Son Dakika
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MİLLİ JUDOCUNUN BABASININ ORGANLARI UMUT OLDU

09.03.2022 15:42

BURSA'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen milli judocu Melisa Çakmaklı'nın babası Nair Çakmaklı'nın (56) bağışlanan organları ile korneaları 5 hastaya umut oldu.

BURSA'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen milli judocu Melisa Çakmaklı'nın babası Nair Çakmaklı'nın (56) bağışlanan organları ile korneaları 5 hastaya umut oldu.

Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi'ndeki evinde 5 Mart günü aniden fenalaşan Nair Çakmaklı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dünya üçüncülü ve Avrupa ikinciliği bulunan milli judocu Melisa Çakmaklı'nın babası olan Nair Çakmacı'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nair Çakmaklı'nın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü aile, Nair Çakmaklı'nın organlarını bağışlama kararı aldı. Operasyonla, Çakmaklı'nın 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Nair Çakmaklı'nın bir böbreği ve korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalara nakledildi. Çakmaklı'nın diğer böbreği ve karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nair Çakmaklı için Evrensel Sevgi Derneği Cem Evi'nde tören düzenlendi. Törene kızı Melisa ve diğer yakınlarıyla çok sayıda kişi katıldı. Törenin ardından Nair Çakmaklı'nın cenazesi İsmetiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MİLLİ JUDOCUNUN BABASININ ORGANLARI UMUT OLDU
MİLLİ JUDOCUNUN BABASININ ORGANLARI UMUT OLDU
MİLLİ JUDOCUNUN BABASININ ORGANLARI UMUT OLDU

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Melisa Çakmaklı, Bursa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ JUDOCUNUN BABASININ ORGANLARI UMUT OLDU - Son Dakika


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