Milli Judokalar Madalya İçin Marakeş'e Gitti
1 saat önce
Fas'ın Marakeş kentinde 8-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Judo Grand Prix'te tatamiye çıkacak milli takım kafilesi hava yoluyla bu ülkeye gitti.
Fas
'ın Marakeş
kentinde 8-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Judo Grand Prix'te tatamiye çıkacak milli takım kafilesi hava yoluyla bu ülkeye gitti. Tokyo
2020 Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan müsabakalar arasında yer alan Marakeş Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkacak 8 erkek ve bir kadın judokadan oluşan milli takım kafilesi hava yoluyla Marakeş'e ulaştı. Salle Couverte M'Hamid Spor Salonu'nda yapılacak Grand Prix müsabakalarında, 71 ülkeden 199 kadın ve 288 erkek judocunun madalya mücadelesi verecek. Türkiye
'yi temsil edecek milli takım kafilesi şu isimlerden oluştu:
Kadınlar
+78 Kg: Kayra Sayit Almira
Erkekler
60 Kg: Bekir Özlü - Samet Kumtaş
66 Kg: Sinan Sandal
73 Kg: Bilal Çiloğlu
81 Kg: Mustafa Koç - Vedat Albayrak
90 Kg: Mert Şişmanlar
- Mikail Özerler
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:27 Kaynak: DHA
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