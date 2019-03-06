Son Dakika Haberleri: Milli Judokalar Madalya İçin Marakeş'e Gitti

Milli Judokalar Madalya İçin Marakeş'e Gitti

1 saat önce

Fas'ın Marakeş kentinde 8-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Judo Grand Prix'te tatamiye çıkacak milli takım kafilesi hava yoluyla bu ülkeye gitti.

Milli Judokalar Madalya İçin Marakeş'e Gitti, System.String[]
Fas'ın Marakeş kentinde 8-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Judo Grand Prix'te tatamiye çıkacak milli takım kafilesi hava yoluyla bu ülkeye gitti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan müsabakalar arasında yer alan Marakeş Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkacak 8 erkek ve bir kadın judokadan oluşan milli takım kafilesi hava yoluyla Marakeş'e ulaştı. Salle Couverte M'Hamid Spor Salonu'nda yapılacak Grand Prix müsabakalarında, 71 ülkeden 199 kadın ve 288 erkek judocunun madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi temsil edecek milli takım kafilesi şu isimlerden oluştu:

Kadınlar

+78 Kg: Kayra Sayit Almira

Erkekler

60 Kg: Bekir Özlü - Samet Kumtaş

66 Kg: Sinan Sandal

73 Kg: Bilal Çiloğlu

81 Kg: Mustafa Koç - Vedat Albayrak

90 Kg: Mert Şişmanlar - Mikail Özerler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:27 Kaynak: DHA

Marakeş, Spor
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