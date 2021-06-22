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Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek - Son Dakika

Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek

22.06.2021 15:16
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek, System.String[]

BOLU Aladağlar'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

BOLU Aladağlar'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin Adar, hedeflerinin olimpiyatlardan madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Kadın Güreş Milli Takımı, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Bolu'da hazırlanıyor. Aladağlar Kamp Merkezi'nde teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli sporcular, günde çift antrenman yapıyor. Milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin Adar, Küba'dan gelen misafir partner sporcularla birlikte kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

'HEDEFİMİZ BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDEREK TARİH YAZMAK'Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, olimpiyatlarda iddialı olduklarını belirterek, "Zorlu bir süreçten geçtik. Şu anda yaklaşık 20 gün kampımız sürecek. Küba Milli Takımı'nın sporcularını davet ettik. Onlar da bize eşlik ediyor. Biliyorsunuz kadın güreşi başarılı bir döneme geldi. Gönül ister ki daha fazla kota alalım. Şu anda 2 kotamız var, iddialı sıkletler; 50 kilo ve 76 kilo. 76 kiloda dünya şampiyonu Yasemin Adar var. Evin Demirhan'ın da dünya 3'üncülüğü var. Bizim hedefimiz kadın güreşinde yine büyük bir başarı elde ederek tarih yazmak. Şampiyon olma kapasitesinde sporcularımız var. Bizim daha önce takım halinde Avrupa 3'üncülüğü, şampiyonlarımız var. O yüzden biz de iddialıyız. İnşallah olimpiyatlarda şampiyonluk diyoruz. Madalya almak isteriz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Yoğun geçiyor. Yüklenmeli bir antrenman oluyor. Bundan sonra 4 Temmuz'da İstanbul'da kamp yapacağız. Son kampımız olacak ve Tokyo'ya gideceğiz. Orada biraz daha teknik ve taktik üzerinde duracağız. Burada biraz daha kuvvet, dayanıklılık için çalışmalarımız sürüyor. O yüzden bizim için burada yüklenme çok önemli. Son kampımız için hazırlıklarımıza son hızla devam ediyoruz" dedi.'İNŞALLAH HEDEFLEDİĞİMİZ O İLK TARİHİ MADALYAYA ULAŞIRIZ'Hedeflerinin olimpiyatlardan madalyayla dönmek olduğunu vurgulayan milli sporcu Evin Demirhan da "Olimpiyat öncesi son 2 kampımız kalmıştı. Bu ilk kampımız. Her zaman kamplarımızı burada geçirmeye çalışıyoruz çünkü en iyi şekilde hazırlandığımız yerlerden birisi. Kampın son haftasına geldik ve çok verimli antrenmanlar geçirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Fizik olarak kendimizi çok iyi şekilde güçlendirdik. Bundan sonra mental olarak güçlendirmek kalıyor. Biz sadece bu yıl değil yıllardır olimpiyatlarda kadın güreşinde madalyamız olmadığı için, hedefimiz hep olimpiyatlarda madalya almaktı. Şampiyonluğu hedefledik her zaman. O yüzden antrenmanlarımıza ara vermeden çalışıyorduk. Son demlere geldik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah hedeflediğimiz o ilk tarihi madalyaya ulaşırız" diye konuştu.

Türkiye'ye tekrar bir ilki yaşatmak istediğini kaydeden Yasemin Adar ise "Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa, dünya şampiyonu kadın güreşçisiyim. O yüzden de ülkeme tekrar bir ilki yaşatıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum" dedi.

Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek

2020 Tokyo Olimpiyatları, Milli, Tokyo, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek - Son Dakika Spor


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