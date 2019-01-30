Son Dakika Haberleri: Milli Kadın Judokalar Sofya'da, Erkekler İse Odivelas'ta Tatamiye Çıkacak

Milli Kadın Judokalar Sofya'da, Erkekler İse Odivelas'ta Tatamiye Çıkacak

2 saat önce

Judo'da 2019 yılının ilk yurt dışı müsabakaları Avrupa Açık Kupası'nda, Bulgaristan ve Portekiz'de madalya heyecanı yaşanacak.

Milli Kadın Judokalar Sofya'da, Erkekler İse Odivelas'ta Tatamiye Çıkacak, System.String[]


Judo'da 2019 yılının ilk yurt dışı müsabakaları Avrupa Açık Kupası'nda, Bulgaristan ve Portekiz'de madalya heyecanı yaşanacak. 2-3 Şubat tarihleri arasındaki müsabakalarda kadın judokalar Sofya'da, erkek judokalar ise Odivelas'ta tatamiye çıkacak.

Sofya'da 28 ülkeden 177 kadın judocunun yer alacağı karşılaşmalarda, Türkiye'yi; Tuğçe Beder, Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç ve Melisa Çakmaklı (48), Damla Çalışkan (52), Tuğba Zehir, Meltem Dindar (57), Ümmühan Kabak, Minel Akdeniz (63), Semanur Erdoğan (70), Çiğdem Bora, Sümeyra Aykaç (78) ile Kübranur Esir (+78) temsil edecek.

Odivelas'ta 35 ülkeden 232 judokanın madalya mücadelesinde ise Türkiye'yi şu isimler temsil edecek: A.Şahin Kaba (60), Murat Bektaş (73), İlker Güldüren (81) ve Feyyaz Yazıcı (100).

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Portekiz, Sofya, Spor
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