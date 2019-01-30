Milli Kadın Judokalar Sofya'da, Erkekler İse Odivelas'ta Tatamiye Çıkacak

Judo'da 2019 yılının ilk yurt dışı müsabakaları Avrupa
Açık Kupası'nda, Bulgaristan
ve Portekiz
'de madalya heyecanı yaşanacak. 2-3 Şubat tarihleri arasındaki müsabakalarda kadın judokalar Sofya
'da, erkek judokalar ise Odivelas'ta tatamiye çıkacak.
Sofya'da 28 ülkeden 177 kadın judocunun yer alacağı karşılaşmalarda, Türkiye
'yi; Tuğçe Beder, Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç ve Melisa Çakmaklı
(48), Damla Çalışkan (52), Tuğba Zehir, Meltem Dindar (57), Ümmühan Kabak, Minel Akdeniz
(63), Semanur Erdoğan (70), Çiğdem Bora
, Sümeyra Aykaç (78) ile Kübranur Esir (+78) temsil edecek.
Odivelas'ta 35 ülkeden 232 judokanın madalya mücadelesinde ise Türkiye'yi şu isimler temsil edecek: A.Şahin Kaba (60), Murat Bektaş (73), İlker Güldüren (81) ve Feyyaz Yazıcı (100).
- İstanbul