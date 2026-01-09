Milli Kahraman Cemil Nardalı Adana'da anıldı - Son Dakika
Milli Kahraman Cemil Nardalı Adana'da anıldı

09.01.2026 15:02
Adana'nın Kurtuluş Savaşı'nın Arap kahramanlarından olan Şeyh Cemil olarak tanınan Cemil Nardalı, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında müzeye dönüştürülen tarihi konağında anıldı.

Adanalıların yoğun katılımıyla gerçekleşen törene Milli Kahraman Cemil Nardalı Vakfı Başkanı Volkan Nardalı, Cemil Nardalı'nın torunu Şahan Nardalı ve ailesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir ve Akkapılılar katılım sağladı.

Milli Kahraman Cemil Nardalı'nın üçüncü, dört ve beşinci nesil torunlarının bir araya gelmesi ve coşkuyla kutlamalara katılması ise ayrı bir takdir topladığı gibi törene de ayrı bir anlam kattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı gösterisinin ardından halk oyunları gösterisi halk tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.

Tarihi mekanda kurtuluş ruhu adeta yeniden canlandı.

Adana'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip Akkapı'daki tarihi konakta düzenlenen etkinlikle tarihsel hafızayı yeniden canlandırdı. Kuvayi Milliye ruhunun yaşatıldığı programda, Adana halkının işgale karşı verdiği onurlu direniş bir kez daha vurgulandı. Akkapı sakinleri, kurtuluş ruhunu gelecek nesillere aktarma kararlılığıyla etkinliğe güçlü bir sahiplenme gösterdi.

Törende Milli Kahraman Cemil Nardalı Vakfı adına konuşma yapan Burçin Nardalı Afşar günün anlam ve önemini şu sözleriyle anlattı:

"Bugün 104 yıl önce yaşanan gururla, aynı heyecanla ve onurla 5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetin kıymetini bilen yeni nesiller yetiştirmek için bugünü anlamına uygun bir şekilde kutlamanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmanın önemi çok büyüktür.

Büyük dedemiz Cemil Nardalı gibi Milli Mücadele'da büyük kahramanlıklar sergileyen ve vatanın bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizin hatıraları unutulmamalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır.

Adana'nın Fransız işgali altındaki en kara günleri diye tabir edilen "Kaç Kaç" günlerinde Akkapı'daki Şeyh Cemil Nardalı mazlumlara ve ölümden kaçan Adanalılara bu konakta kucak açmış, yaralarını sarmış, ikramlarda bulunmuş, sağ salim Pozantı ve Karaisalı'ya ulaşmalarını sağlamıştır.

Bugün müze haline getirilmiş olan Ata yadigarımız bu tarihi konakta Milli Kahraman Cemil Nardalı'nın torunu olmaktan tüm ailemizle gurur duyuyoruz.

Bugün gururla taşıdığımız "Nardalı" soyadı o günlerde nardalı çubuklarıyla işkenceler gören ve şehit olan atalarımızdan kalan bir hatıra olmuştur.

Her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Cumhuriyet'in destekçisi olan Milli Kahraman Cemil Nardalı ve onun gibi nice kahramanların hatıralarını yaşatmak, o günkü milli ruhu kültürel ve sanatsal eğitimler, sosyal faliyetler, eğitim odaklı hizmetlerle gelecek nesillere aktarmak için Milli Kahraman Cemil Nardalı Vakfı'nı kurmuş bulunuyoruz.

Milli Kahraman Cemil Nardalı Vakfı, özünü milli tarihimizden alan, geleceğe milli duygularla dolu gençler yetiştirmek için yola çıkan yeni bir vakıftır. Hep birlikte çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

