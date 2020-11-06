Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu - Son Dakika

Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu

06.11.2020 14:25

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı.

Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile dün önemli bir teste imza attı.

Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi'nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Lazer hedefleme ile uzak mesafeden vurdu

Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi'ndeki Hedef Adası'na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu.

Test uçuşları kapsamında CATS'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. CATS'in kullanıcı ara yüzünde "Milli Teknoloji Hamlesi" mesajı da yer alıyor.

Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliği

Geçen hafta yapılan test uçuşlarına Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katılmıştı.

Türk savunma sanayiinin önemli firmaları Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliği ile yürütülen entegrasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu
Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu

Aselsan, Kamera, Baykar, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu - Son Dakika


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