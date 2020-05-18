Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti - Son Dakika

Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti

Milli kano sporcusu Hilal Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı klip için 19 dakika 19 saniye kürek çekti.

Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti, System.String[]

Milli kano sporcusu Hilal Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı klip için 19 dakika 19 saniye kürek çekti.

2011 yılından bu yana kano sporu ile uğraştığını belirten Milli kano sporcusu Hilal Avcı, "Yaklaşık 9 yıldır ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya katıldım. Türkiye şampiyonalarında bir çok madalya elde ettim. 23 yaş altı Avrupa 7'nciliği, büyükler kategorisinde Avrupa 12'nciliği ve dünya 7'nciliği başarılarım var. Bu yıl Çekya'da yapılacak olimpiyat kota seçme yarışlarına hazırlanıyordum. Hazırlıklarımız sürerken koronavirüs salgını ortaya çıktı. Bu yüzden bütün turnuvalar ve antrenmanlarımız iptal edildi. Evde kaldığımız bu dönem içerisinde federasyonumuz, Rize Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne antrenmanlarımızı yapmamız gerektiğini iletti. Performansımızı korumamız için antrenmanlarımıza devam etmemiz gerekiyordu. Federasyon ve il müdürlüğü tarafından evime ergometre spor aleti ve çeşitli spor aletleri ağırlıklar gönderildi. Antrenmanlarıma evimde devam ediyorum. Her gün düzenli olarak suda kürek çeker gibi ergometre spor aleti ile çalışıyorum. Bir takım günlük egzersiz ve ağırlık çalışmalarım var. Her gün Kano Milli Takımı Antrenörümüz Dragan Plavsic ile görüşerek evde antrenmanlarıma devam ediyorum" dedi.

Kano sporunun bir doğa sporu olduğunu ve evde antrenmanının oldukça zor olduğunu belirten Avcı, "Yaklaşık 2 aydır bir odada antrenmanlarımı yapıyorum. Başka da çarem yok. Performansımı korumak için bu formül iyi oldu. Bunun için bana destek olan Türkiye Kano Federasyonu'na ve Rize Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım da bu süreci böyle götürüyor. Bir an önce bu sürecin tamamlanmasını diliyorum. Yeniden su üzerinde kürek çekmeyi arzuluyorum" diye konuştu.

Öncelikli hedefinin olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek olduğunu belirten Avcı, "2016 yılında ülkemizi ilk kez Lasma Liepa temsil etti. Ben olimpiyatlara giden ilk Türk olmak istiyorum. Bunun için gerçekten çok uğraşıyorum. Olimpiyatlara gidersem her açıdan yaptığım sporda önüm açılacaktır. Hem federasyon hem de camiamız adına bunu başarmak istiyorum. İnşallah bunu en kısa zamanda yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 07:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti - Son Dakika Spor
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