Son Dakika Haberleri: Milli kanoculardan Slovakya'da 10 madalya

Milli kanoculardan Slovakya'da 10 madalya

2 saat önce

Milli kanocular, Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası Piestany Yarışları'nda 10 madalya kazandı.

Milli kanoculardan Slovakya'da 10 madalya, System.String[]
Milli kanocular, Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası Piestany Yarışları'nda 10 madalya kazandı.
Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden toplam 229 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, toplam madalya sayısında 4. olurken, ülke puanı sıralamasında ise 5. sırada yer aldı.
Milli sporcular, Piestany kasabasında düzenlenen organizasyondan 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ile döndü.
K1 kategorisi 23 yaş altı kadınlarda Sümeyye Çelik, 500 ve 1000 metre yarışlarında altın madalya kazandı.
K4 kategorisi 23 yaş altı erkekler 500 metrede Fahri Ayvaz, Yavuz Selim Balcı, Serkan Kakkaç ve Mustafa Özmen'den oluşan milli takım, altın madalya elde etti.
K2 kategorisi 23 yaş altı erkekler 500 ve 1000 metre yarışlarında Yavuz Selim Balcı-Mustafa Özmen ikilisi gümüş madalya aldı. Aynı kategoride 500 metrede Fahri Ayvaz-Serkan Kakkaç ikilisi ile 1000 metrede Baran Demir- Faruk Demir çifti de bronz madalyaya uzandı.
C2 kategorisi 23 yaş altı erkekler 1000 metre yarışında Kerim Tenha-Furkan Özen ikilisi ile 500 metrede Kerim Tenha-Furkan Özen çifti gümüş madalya kazandı.
K1 kategorisi genç kadınlar 1000 metre yarışında ise Özge Uzar 3. sırada yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Slovakya, Spor
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