Milli Karateci Akyıldız'ın Hedefi Dünya Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Manisalı karateci Gülçin Akyıldız'ın hedefi Şili'deki dünya şampiyonası.

Antalya'da düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Manisalı karateci Gülçin Akyıldız'ın hedefi Şili'deki dünya şampiyonası.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürülüğünden yapılan açıklamaya göre, turnuvada Ümit Kadınlar 54 kilogramda çeyrek finalde Fransız rakibini 1-0 yenen Akyıldız, yarı finalde İspanyol rakibine 1-0 kaybederek final şansını kaybetti. Akyıldız, üçüncülük maçında Kosovalı rakibini 3-0'la geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.



"Hedefimiz Şili'deki Dünya Şampiyonası"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mesir Karate Spor Kulübü Antrenörü Enes Eşsiz, hedeflerinin Dünya Şampiyonası'nda da madalya almak olduğunu aktardı.



Eşsiz, Gülçin'in geleceği parlak, yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek,"Gülçin, daha önce de birçok ulusal ve uluslararası dereceler elde etmişti. Çok çalışıyor. Asıl hedefimiz ekim ayında Şili'de yapılacak Dünya Şampiyonası. Öncelikli hedefimiz seçmelerde başarılı olup dünya şampiyonası vizesi almak. Antalya'da birinci olamasak da kürsüde yer almak moral verdi." ifadelerini kullandı.

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