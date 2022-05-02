Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti - Son Dakika
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Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti

02.05.2022 11:03

Bursa'da 11-12 Haziran'da gerçekleştirilecek Alpagut Dünya Kupası hazırlıklarını Düzce'de sürdüren milli karateci Aslı Delibal, altın madalya hedefliyor.

Bursa'da 11-12 Haziran'da gerçekleştirilecek Alpagut Dünya Kupası hazırlıklarını Düzce'de sürdüren milli karateci Aslı Delibal, altın madalya hedefliyor.

6 yaşında başladığı karatede 2'şer dünya ve Avrasya, 1'er kez de Avrupa ve Balkan şampiyonu olan Delibal (23), Ashihara Karate Milli Takım Antrenörü Ümit Şensoy gözetiminde Alpagut Dünya Kupası'na sıkı şekilde hazırlanıyor.

Beden eğitimi öğretmeni de olan Aslı Delibal, AA muhabirine, 2-6 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonası'nın kendisi adına çok güzel geçtiğini, kata ve kumite branşında şampiyon olduğunu söyledi.

"Benim adıma çok güzel şampiyona oldu." diyen Delibal, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Çok önemli şampiyonalar var ve ben burada yine şampiyon olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Şampiyon olmak istiyorum"

Alpagut Dünya Kupası'na hazırlandığını aktaran Delibal, "Burada da derece alarak şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Delibal, bütün kız çocuklarına bu sporu yapmalarını tavsiye ederek, şunları söyledi:

"Gençlerin spora yönelmesi öz güvenleri açısından önemli. Başlangıç açışından kendilerine olan öz güvenleri daha çok gelişiyor. Her kız çocuğuna spor alanında bir branş yapmasını öneriyorum. Spor yapmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor ve sağlıklı hayat sürmelerini sağlıyor. Tüm ailelere çocuklarını sporda bir branşa yönlendirmelerini tavsiye ediyorum."

Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti
Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti
Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti
Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti
Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli karateci Aslı Delibal gözünü Alpagut Dünya Kupası'nda zirveye dikti - Son Dakika


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