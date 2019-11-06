Milli karateci Enes Özdemir'den Başkan Acar'a ziyaret

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Enes Özdemir, ailesi ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.



Şili'nin Santiago kentinde düzenlenen Ümit Genç ve U-21 Dünya Karate Şampiyonası'nda gençler kategorisinde yarışan Özdemir, dünya ikincisi olmayı başardı.

İki yıl önce de İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Ümit Genç ve U-21 Dünya Karate Şampiyonası'nda iki kez dünya şampiyonu olmayı başaran Özdemir, bu yıl da gençlerde dünya ikincisi oldu.



Acar'a dünya şampiyonasına hazırlandığı videoyu izlettiren Özdemir, "Beni ağırladığınız ve hediyeniz için teşekkür ederim." dedi.



Acar da "Bizi ailecek ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük başarılar elde edersin. Hemşehrimiz olarak Türk bayrağımızı dalgalandırdığın için gurur duyuyoruz." diye konuştu.