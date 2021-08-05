Milli karateci Eray Şamdan'ın anne ve babası, çocuklarının final mücadelesini heyecanla izledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan'ın Kocaeli'de yaşayan anne ve babası, çocuklarının final mücadelesini heyecanla takip etti.

Anne Nevriye Şamdan ve baba Adnan Şamdan, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Spor Müdürü Resul Kotan ile Türk bayraklarıyla süslenen Darıca Belediye Meclis Salonu'nda kurulan ekrandan milli karatecinin final müsabakasını izledi.

Eray Şamdan'ın olimpiyat ikinciliğini coşkuyla karşılayan salondakiler, duygusal anlar yaşadı. Belediye Başkanı Bıyık, gözyaşlarını tutamadı.

Salondakilerle duygularını paylaşan Bıyık, sporcuyu ve ailesini tebrik etti.

Eray'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirten Bıyık, "Gözlerimizin dolduğu bir final mücadelesi izledik. 'O madalya Darıca'ya gelecek.' demiştik. Gözlerinden öpüyorum. Darıca'mız adına, ülkemiz adına çok gururluyuz. Eray kardeşimiz tüm gençlere rol model olacak." ifadelerini kullandı.