MİLLİ KARATECİ ERAY ŞAMDAN: OLİMPİYATLARDA İLK ŞAMPİYON OLARAK TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Avrupa şampiyonu karateci Eray Şamdan, "Daha önce karate olimpiyatlarda yoktu. İlk defa 2020'de yarışacak. İlk şampiyon olarak tarihe geçmek istiyorum" dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan milli karateci Eray Şamdan, geçen ay Avrupa şampiyonu oldu. Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Eray Şamdan, çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Erzurum'da antrenörleriyle birlikte 1 aylık bir kampa başlayacak olan Eray Şamdan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda karate dalının ilk kez bu yıl yarıştığını belirterek, kendi dalında dünyanın ilk olimpiyat şampiyonu olmak istediğini söyledi.

"AVRUPA'YA GİTMEDEN ÖNCE ŞAMPİYON OLACAĞIMI HİSSEDİYORDUM"

Olimpiyat yolunda son 4 yıldır ciddi şekilde çalıştığını belirten Eray Şamdan, "Olimpiyatlara katılma sürecimiz, çok zorlu bir süreçti. Son 4 yıldır çok ciddi çalışmalar içerisindeydik. Son 2,5 yılda 23 farklı puanlama maçına gittik. Ben puanlamada dünya sıralamasını 3'üncü olarak bitirdim. Bu tabii ki yeterli değildi. 98 ülkenin katıldığı son kalifikasyon turnuvası Paris'te yapıldı. Orada altın madalya kazanarak olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Bu da benim için en büyük başarı. Tabii elimden gelen gayreti gösteriyorum. Orada da altın madalya kazanmak istiyorum. Daha önce büyükler kategorisinde Avrupa 3'üncülüğüm vardı. Bu şampiyonada kendimi daha olgunlaşmış hissediyordum. Performans olarak daha yukarıda görüyordum. Avrupa'ya gitmeden önce şampiyon olacağımı hissediyordum. Gittim ve orada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu şekilde ilk Büyükler Avrupa Şampiyonluğumu almış oldum. Bu da benim için en büyük başarılarımdan bir tanesi" dedi.

"İLK ŞAMPİYON OLARAK TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"

Olimpiyat tarihinde ilk kez düzenlenecek olan karatede şampiyon olmak istediğini söyleyen Şamdan, "Olimpiyatlar için çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yıllardır bu çalışmalar devam ediyor. İşin sonuna geldik. Olimpiyatlar için son 1 ayımız var. Bu yüzden Erzurum'a kampa gideceğiz. 1 aylık bir kampın ardından Tokyo'ya gideceğiz. Ben orada altın madalya alabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Zaten orada, daha önce maç yaptığım rakiplerle dövüşeceğim. Güzel geçeceğine inanıyorum. Ülkemize altın madalya kazandırabileceğime inanıyorum. Bu gururu yaşatacağıma inanıyorum. Daha önce karate olimpiyatlarda yoktu. İlk defa 2020'de yarışacak. Bunun için aslında ekstra bir gururum var. Çünkü ilk şampiyon olarak tarihe geçmek istiyorum. Bunun için ekstra bir çaba sarf ediyorum diyebilirim. Çünkü ilk olmak gerçekten özeldir. İlkler unutulmaz. İlk şampiyon olarak adımı altın harflerle tarihe kazımak istiyorum" diye konuştu.

MUZAFFER BIYIK:

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan ile gurur duyduklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milli sporcuya meclisi kararıyla 15 tane altın hediye etti. Eray Şamdan'ın olimpiyatlardan altın madalya ile döneceğine inandıklarını söyleyen Bıyık, "Eray, bizim bölgemizin yetiştirdiği ender sporcularımızdan bir tanesi. Çok sevdiğimiz, çok karakterli bir kardeşimiz. Geçmişinde 7 şampiyonluğu olan ve inşallah hem Darıca'yı hem Kocaeli'yi Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek bir sporcu. Kesinlikle Eray'ın bir kez daha oradan şampiyonluk ile döneceğinden çok umutluyuz. Eray hiçbir zaman bizim umutlarımızı boşa çıkartmadı. Kardeşimizi her zaman da destekliyoruz. Eray bizim gençliğimiz için de önemli bir rol model. Bizim içimizden böyle olimpiyat şampiyonları çıkacak. Daha nice Eraylar yetiştireceğiz." dedi.