Milli karateci Erman Eltemur, olimpiyat kotası alamadı

Milli karateci Erman Eltemur, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası'nda olimpiyat kotası alamadı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 75 kiloda tatamiye çıkan Erman, ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Özbekistan'dan Dastonbek Otabolaev'le 1-1 berabere kalan Erman, ilk puanı rakibi aldığı için müsabakayı kaybetti. Rakibinin yarı finalde elenmesiyle repesaj oynama hakkını da kaybetti ve olimpiyat kotası alma şansını elde edemedi.