Milli karateci Keyda Nur Çolak'tan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli karateci Keyda Nur Çolak'tan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor

Milli karateci Keyda Nur Çolak'tan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret

6 saat önce

Macaristan'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Keyda Nur Çolak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Milli karateci Keyda Nur Çolak'tan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret, System.String[]

Macaristan'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Keyda Nur Çolak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Milli karateci Çolak ile bir süre sohbet eden Zorluoğlu, kendisini başarısı dolayısıyla kutladı.

Zorluoğlu, Çolak'ın başarısı ile gurur duyduklarını vurgulayarak, "Belediye Spor Kulübümüzün sporcusunun bu şekilde bir başarı elde etmesi çok gurur verici. Sporcumuzu da değerli hocamızı da tebrik ediyorum. Tabii ki aileni de kutluyorum. Bunlar çok güzel, özel anlar." diye konuştu.

Çolak da ilgisinden dolayı Zorluoğlu'na teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Annem kız olduğum için kendimi savunma amaçlı beni karate kursuna yazdırdı. Ben de kursa başladım. Daha sonra Hasan hocam bana mutlaka kursa devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de hocamın sayesinde devam ettim ve buralara kadar geldim. Amacım birincilik kürsüsüydü ama ikinci olmaktan da mutluyum. Ülkemi kendi kategorimde en güzel şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Zorluoğlu, Keyda Nur Çolak'a hediye verdi.

Ziyarete, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Adnan Gül, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ayhan Pala, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Hilmi Saran, Keyda Nur'un annesi Zübeyde, babası Salih, ağabeyi Göktuğ Çolak ile karate hocası Hasan Kılıç da eşlik etti.

Murat Zorluoğlu, Macaristan, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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