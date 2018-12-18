Son Dakika Haberleri: Milli Karateci Özdemir, Öğrencilerle Buluştu

Milli Karateci Özdemir, Öğrencilerle Buluştu

2 saat önce

Milli sporcu Mehmet Batuhan Özdemir, Çal'da öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Karateci Özdemir, Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Milli sporcu Mehmet Batuhan Özdemir, Çal'da öğrencilerle bir araya geldi.

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Milli Sporcular Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında karatede milli sporcu olarak mindere çıkan Özdemir, Çal Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Özdemir, Çal Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere spora nasıl başladığını ve elde ettiği başarıları anlattı.

Karatede Avrupa ve dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Çocukken hiperaktif olmamdan dolayı doktor tavsiyesi ile spora başladım. Bu yolda şampiyonluklar kazandım. Türkiye'nin 70 iline, Avrupa'da ise 15 ülkeye gittim. 6 yaşımda başladığım bu macerada çeşitli yaş kategorilerinde 10 kez Türkiye şampiyonu oldum. 15 yaşımda Avrupa Şampiyonası'nda ve sonrasında da dünya şampiyonu oldum. İstedikten sonra yapılamayacak şey yoktur. Ailemin de desteği ile hiç yılmadım. Aileme teşekkür ediyorum."

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tayfur Öztepe, yoğun antrenman programlarına rağmen kendilerini kırmayıp gelen Batuhan Özdemir'e teşekkür ederek, "18 yaşında olmasına rağmen edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaşması ve yaşadıklarını aktarımı çok iyiydi. Öğrencileri ilçemizde ilk defa milli bir sporcu ile bir araya getirdik. İlerleyen zamanlarda ilçemizdeki gençlerimizi spora teşvik etmek için rol model sporcularımızı buraya getireceğiz." diye konuştu.

Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel de öğrencilere eğitimlerinin yanı sıra sportif etkinliklerle de destek verdiklerine dikkat çekerek "Sporun çeşitli alanlarında milli sporcularımızı öğrencilerimizle buluşturup gençlerimize farkındalık yaratmak istedik. Milli sporcu sadece büyük şehirlerden çıkmıyor, Mehmet Batuhan kardeşimiz Bekillili, bize çok yakın. Sizler de isterseniz başaramayacağınız şey yoktur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:14 Kaynak: AA

Çal, Güncel
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