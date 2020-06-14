Milli karateci Rabia Elik gözünü olimpiyatlara dikti - Son Dakika

Milli karateci Rabia Elik gözünü olimpiyatlara dikti

İlkokul üçüncü sınıfta öğretmeninin "Karateye başlamak isteyen var mı?" sorusu üzerine parmak kaldırıp bu spora adım atan Rabia Elik, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekti ve milli takıma kadar yükseldi.

Milli karateci Rabia Elik gözünü olimpiyatlara dikti, System.String[]

İlkokul üçüncü sınıfta öğretmeninin "Karateye başlamak isteyen var mı?" sorusu üzerine parmak kaldırıp bu spora adım atan Rabia Elik, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekti ve milli takıma kadar yükseldi.


Geçen yıl ilk defa katıldığı, Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, 21 yaş altı kategorisinde üçüncü olan Rabia, Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda da şampiyonluğu elde etti.


Önceki yıllarda da ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza atan Rabia, başarılarını sürdürerek olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.


"AİLEM BÜYÜK DESTER VERDİ"


Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Rabia Elik, ilkokul öğretmeni sayesinde karateye başladığını söyledi.


Savunma sporu olması dolayısıyla karateye ilgi duyduğunu anlatan Rabia, "Karate savunma, aynı zamanda dövüş sporu. Maçlarda saldırarak puan alıyoruz. 3 kardeşiz, küçüklüğümüzde çok kavga ederdik. Karate sporunu yapmak istemem de bu kardeş kavgalarını kazanmak içindi. İçimde hırs varmış ve öğretmenimizin sporcu seçmesiyle de bu hırsım ortaya çıkmış oldu. Tabii küçük yaşlarda böyle bir düşünce oldu ama bu dövüş sporunu kardeşlerime karşı hiçbir zaman kullanmadım" diye konuştu.


"ULUSLARARASI ALANDA BİRÇOK DERECEM VAR"


Spora ilk başladığında arkadaşları ve yakınlarının karşı çıkmasına rağmen ailesinin kendisine büyük destek verdiğini, bu sayede başarıya ulaştığını dile getiren Rabia, "Kız çocuğunun dövüş sporlarıyla ne işi var?" diyenleri duymamayı tercih ettiğini belirterek, "Sporuma konsantre olarak buralara kadar geldim çok şükür" dedi.


Rabia Elik, son 4 yıldır Türkiye dereceleri elde ettiğini, Balkan şampiyonalarında da altın, gümüş ve bronz madalya aldığını vurgulayarak, "Uluslararası alanda birçok derecem var. Bugüne kadar aldığım en büyük derece de dünya şampiyonasında üçüncülük. Şili'deki şampiyonada ülkemi bu şekilde temsil etmek beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. En büyük hedefim de olimpiyatlarda yarışıp derece elde etmek. Bunun için de çalışmalarıma aralıksız ve disiplinli bir şekilde devam ediyorum" ifadelerini kullandı.


"ÇOCUKLARINIZI BİR SPORA YÖNLENDİRİN VE BAŞARILARINI İZLEYİN"


Rabia Elik, özellikle kız çocuklarına, alan ayırt etmeden ilgi duydukları spora başlamasını tavsiye etti.


Çocukların spora yönelmesinin büyük bir avantaj olduğunu, bu sayede şampiyonalarda ülkeyi temsil etme imkanı bulabildiklerini aktaran milli sporcu, şöyle devam etti:


"Vatan, millet sevgisini en iyi şekilde yaşıyorsun. Kürsüde arkanı dönüyorsun ve Türk bayrağı var. Bunlar çok büyük ve önemli şeyler. Tabii burada çocuklardan daha çok onları teşvik etmeleri için ailelerine seslenmek gerekiyor. Çocuklarınızı bir spora yönlendirin ve başarılarını izleyin. Tek diyebileceğim bu. Ailem şu an benimle gurur duyuyor, 'Gözlerinden akan bir damla yaş, gurur için olsun.' diyorum. Her maçtan önce de mutlaka onları arar ve dualarını alırım."


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da kariyerinin henüz başında aldığı başarılarla Türk sporuna değer katan Rabia Elik'in Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye, Şili, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:48 

Son Dakika Spor Milli karateci Rabia Elik gözünü olimpiyatlara dikti - Son Dakika Spor
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