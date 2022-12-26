Kocaeli'nde dehşet! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı - Son Dakika
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Kocaeli'nde dehşet! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı

26.12.2022 23:07
Kocaeli'nde dehşet! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı

Düzenlenen karate turnuvasına katılmak için Bursa'dan Kocaeli'nin İzmit ilçesine gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile dolaşmak üzere çıktığı İzmit Yürüyüş Yolu'nda omuz atma sebebiyle çıkan tartışmada bıçaklandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ'a (20) saldırdı. Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi'ne kadar gittikten sonra burada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gündoğ, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Bursa Büyükşehir Belediye Spor'un milli karatecisi olan Umut Eren Gündoğ'un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Umut Eren, Hürriyet, Kocaeli, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'nde dehşet! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı - Son Dakika

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