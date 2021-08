Milli karateci Uğur Aktaş, adını tarihe yazdırmak istiyor - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan karatede bronz madalya kazanan Uğur Aktaş, "Ülkeme altın madalya ile dönmek için elimden gelen ne varsa yaptım, mücadelemi gösterdim. Yarı finalde, son bölümlerde ayağımda ikinci derecede kas yırtığı oluştu. Bu da beni olumsuz etkiledi. 2-2 olan maçın sonucunda ilk puanı rakibim aldığı için kaybetmiş oldum. O acıyı o an belli etmemeye çalıştım, bronz madalya kazanmak nasip oldu. Bu sene dünya şampiyonluğunu alıp adımı tarihe yazdırmak istiyorum" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler kumite +75 kiloda yarı finalde İranlı rakibi Sajad Ganjzadeh'e yenilerek bronz madalya kazanan milli karateci Uğur Aktaş, eğitim gördüğü İstanbul Aydın Üniversitesi'nde arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da, Aktaş'a plaket takdim etti.

"ELİMDEN GELEN NE VARSA YAPTIM"

Olimpiyatlarda ilk kez temsil edilen karate branşı için Aktaş, "Karatenin bir daha olimpiyatlarda yer alıp almaması hala tartışılan bir durum. Bu nedenle belki ilk belki son olimpiyat olacak, bunu da bilemiyoruz. Bu yüzden heyecanımız çok yüksekti. Orada bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip ülkeme altın madalya ile dönmek için elimden gelen ne varsa yaptım, mücadelemi gösterdim. Bronz madalya kazanmak nasip oldu. Orada dünyanın en iyi 10 sporcusu yer alıyordu. Ben de bunların arasından 3'üncü sırada yer almış oldum" diye konuştu.

"BİZDEN ÖNCEKİ SPORCULARIN HAYALİ BİZE NASİP OLDU"

Olimpiyatlarda karate serüvenin biraz daha uzun olduğuna dikkat çeken Aktaş, "2016 yılında ilk defa Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alacağı açıklandı ve biz bu açıklamayla heyecanlanıp mutlu olduk. Yıllarca bizden önce milli takımda bulunan ağabeylerimiz, ablalarımızın hayal ettiği bir şey bize nasip oldu. Bu süreçten sonra çok yoğun çalışmalar içerisine girdik. 2018 yılından itibaren olimpiyat oyunlarına vize alabilmemiz için yaklaşık 24 maça katıldık. İlk olduğu için de kota sayısı sınırlıydı ve o yüzden kendi sıkletimde kota kazanabilmem için ilk 2 pozisyonunda olmam gerekiyordu. 24 maçın sonucunda birinci olarak kota kazandım" ifadelerini kullandı.

"KAS YIRTIĞI ACISINI BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞTIM"

Yarı finalde ayağında ikinci derecede kas yırtığı oluştuğunu belirten Aktaş, "Mücadelenin son bölümünde, son 1 dakika, 15-20 saniye kala bu sakatlığı yaşadım. Bu da beni olumsuz etkiledi. 2-2 olan maçın sonucunda ilk puanı rakibim aldığı için kaybetmiş oldum. O acıyı o an belli etmemeye çalıştım, bronz madalya kazanmak nasip oldu. Bana çok büyük bir acı verdi ama çok şükür bronz madalyanın heyecanını ve gururunu tarif edemem. Kendi emeklerime, gösterdiğim başarıyla büyük gurur duydum ama arka planda ailem, ülkem, milli takımımız, İstanbul Aydın Üniversitesi onların da gururlandığını ve mutlu olduğunu görünce ben kendimle bir kez daha iftihar ettim" dedi.

"ADIMI TARİHE YAZDIRMAK İSTİYORUM"

Milli karateci Aktaş, Kasım ayında gerçekleşecek Dünya Şampiyonası için büyük hedefleri olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben geçtiğimiz Dünya Şampiyonası'nda 10 saniye ile dünya şampiyonluğunu kaçırıp üçüncü olmuştum. Bu yüzden çok üzülmüştüm ve sonrasında birkaç ay kendime gelememiştim. O da çok büyük başarı. Bu sene formum da yüksekken inşallah dünya şampiyonluğunu da almak istiyorum. İlerleyen süreçlerde de Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda aldığım başarıları tekrarlayıp adımı tarihe yazdırmak istiyorum."

HEM MÜHENDİS HEM MİLLİ KARATECİ

Sporcu kimliğinin yanı sıra elektrik elektronik mühendisi de olan Aktaş, karatenin hayatı disipline sokan bir spor olduğunu söyledi. Zaman planlamasının bu süreçte çok önemli olduğunu vurgulayan Aktaş, "Her şeyi belli bir disiplin içerisinde yürütüyorsunuz. İstenildiği zaman her şeye vakit ayrılabiliyor. Sporu dersten biraz uzaklaşıp o stresi attığım bir şey olarak da görüyordum. Fiziksel aktivite ile zihnimi boşaltarak derslere daha çok yoğunlaşmayı da hedefliyordum. İnsanların kendine bir amaç belirlemesi çok önemli. 'Ne yapmak istiyorum' diye başlamak gerekiyor. Ben sporda ve eğitimde de başarılı olmak istedim. Her şeyin belli bir zamanı olduğu için sorunsuz bir şekilde işliyor. Milli takımda çok yoğun süreçlerden geçtim. Hem 21 yaş altı kategorisinde hem de büyükler kategorisinde. Bir maçtan gelip diğer maçın kampına ve maçına gidiyordum. Derslerimi de bu süreçte takip etmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Bu üniversite spora ve sporcuya da çok destek veren bir üniversite. Burada bulunduğum için de mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN: ALTIN MADALYAYI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞINA İNANIYORUM

Uğur Aktaş'ın hem Türkiye'nin hem de üniversitesinin medarı iftiharı olduğuna vurgu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, yaşadığı gururu şu sözlerle ifade etti:

"Ben Uğur'a aynı zamanda İslam aleminin de gururu olarak söylüyorum. Bu topluluk bu tür şampiyonluklara, bu tür derecelere susamış durumda. Uğur da bu susamışlığa çok ciddi bir su oldu. Allah onun yolunu açık eylesin. Çok başarılı bir öğrencimiz. Mühendislik fakültesini bitirdi ve ikinci fakültesini okuyor. Bu azmiyle, kararlılığıyla altın madalyayı da bundan sonraki yarışmalarda ülkemize kazandıracağına inanıyorum. Üniversite olarak bizim 320 tane lisanslı sporcumuz var. Uğur'unki çok büyük bir başarı. Gerek basketbol, gerek voleybol, tenis, karate ve diğer alanlarda da öğrencilerimiz çok büyük başarılar elde ettiler. Uğur onların hepsine örnek olacaktır. Uğur sadece spordaki başarısıyla değil, eğitimdeki başarısıyla, davranış biçimleriyle de, örnek bir genç olmasıyla da örnek olacaktır."

ÜLKEMİZİN BU SPORCULARA İHTİYACI VAR

"Uğur, 'sporcular, eğitimlerinde başarılı olamazlar, eğitimiyle ilgilenirse sporuyla başarılı olamaz' tabularını yıkan bir öğrencimizdir" diyen Aydın, "Olimpiyatlardaki derecesiyle hem ülkemizin hem de üniversitemizin gururu olmuştur. Biz öğrencimizin başarılarını gururla, iftiharla takip edeceğiz. Her zaman yanındayız. Her sporcu zaman planlamasını doğru yaparsa üniversite sporcu çocuklarımıza sınırsız imkanlar sunuyor. Ülkemizin bu sporculara ihtiyacı var. Bu yarışmalarda kazanılan dereceler, aldıkları madalyalar bu ülkeye özgüven getiriyor. Bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Arkadan gelen öğrencilere de örnek oluyorlar. Bütün sporcularımıza kapımızın açık olduğunu ve her türlü olanaklarımızla onları desteklediğimizin mesajını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

