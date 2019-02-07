Milli Karateciler Avrupa Sınavında

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak.



Aalborg kentindeki şampiyonada Türk sporcular, tüm kategorilerde mücadele edecek.



51 ülkeden, bin 92 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, 20 erkek ve 18 kadın sporcuyla temsil edilecek.



Şampiyonada kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi ve 2 takım kategorisinde madalyalar dağıtılacak.

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