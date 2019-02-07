Son Dakika Haberleri: Milli Karateciler Avrupa Sınavında

Milli Karateciler Avrupa Sınavında

14 dakika önce

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak.

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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak.

Aalborg kentindeki şampiyonada Türk sporcular, tüm kategorilerde mücadele edecek.

51 ülkeden, bin 92 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, 20 erkek ve 18 kadın sporcuyla temsil edilecek.

Şampiyonada kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi ve 2 takım kategorisinde madalyalar dağıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Ümit Genç, Danimarka, Avrupa, Spor
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