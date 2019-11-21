Milli karateciler aynı çatı altında toplandı

Kağıthane Belediye spor, Türk karatesini uluslararası arenada başarıyla temsil eden ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Alparslan Yamanoğlu ve Murat Öz ile sözleşme imzaladı.

Kağıthane'deki Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine milli karatecilerin yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan da katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün önemli günlerden birisi ilçemiz adına. İmza törenini gerçekleştirdik. Bizim ilçemizde yaz spor okullarından başlayan ve 10 ayrı branştaki sporlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de özellikle milli sporcularımızın imzalarını gerçekleştirdik. 2020 Olimpiyatları'na giderken de ülkemiz adına karate dalında altın madalya kazanmış sporcularımız burada yetişmiş olacaktır. İlçemize, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Milli karateciler ise aynı çatı altında toplanmak ve Kağıthane Belediyespor ile sözleşme imzaladıkları için çok mutlu olduklarını ve hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mevlüt Öztekin'in açıklamaları

Milli karatecilerin açıklamaları

Törenden detaylar