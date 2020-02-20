Milli karateciler deneyimlerini anlattı - Son Dakika
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Milli karateciler deneyimlerini anlattı

7 saat önce

Kağıthane Belediyespor'un Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karatecileri, gençlerle buluşarak deneyimlerini anlattılar.

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Kağıthane Belediyespor'un Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karatecileri, gençlerle buluşarak deneyimlerini anlattılar.


Kağıthane Belediyespor'un Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karatecileri, Gültepe Kültür Merkezi'nde gençler ile buluştu. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra bir çok davetli de katıldı. Tokya Olimpiyatları'nıdan şampiyon olarak dönmek istediklerini belirten gençler, önceki şampiyonluk serüvenlerini anlattılar. Programın ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in gençlere çiçek takdiminde bulundu.


"Dünyada birinci olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandım"


Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, "2020 Tokyo Olimpiyatlatı için 2018'den beri kota alma müsabakalarına hazırlandık. Bu katılmış olduğumuz müsabakalar sonucunda puan topladık. Toplamış olduğumuz puanlar bizim dünyadaki sıramızı belirledi. Bu sıralamada birinci ve ikinci olanlar direkt olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Bu sene içerisinde bende dünyada 50 kiloda birinci sırada olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandım" dedi.


"18 senedir karate sporuyla uğraşıyorum"


Çok güzel bir süreç yaşadıklarından bahseden Merve Çoban, "Son 3 maçımız kaldı ve en yakın rakibimle aramda yaklaşık bin 200 puan var. Bu şekilde gidersem artık olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Çok güzel bir süreç ve çok güzel bir sonuç yakaladık. Bunun akabinde de artık olimpiyatlarda yarışıp şampiyon olmayı istiyoruz. Bu sporda başarılı olmak istiyorsanız sabredeceksiniz. 18 senedir karate sporuyla uğraşıyorum. Bunun sonucunda birçok madalya kazandım" ifadelerini kullandı.


"Çalışmak ve sabretmek çok önemli"


Karateye yetenekli olduğunu söyleyen Uğur Aktaş, "3 tane daha turnuvamız var; ama ben şimdiden çok mutluyum. Yüzde 90 ihtimalle de Tokyo Olimpiyatlarında da yer alacağım. Çok uzun bir süreç vardı onun akabinde gelen bir başarı elde ettik. Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi beni çok mutlu etti. Benim küçük yaşlardan bu yana karateye yeteneğim vardı ama çalışmak ve sabretmek çok önemli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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