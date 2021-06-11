Milli karateciler Dilara Bozan ile Eray Şamdan olimpiyat kotası aldı

Milli karateciler Dilara Bozan ile Eray Şamdan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası'nda olimpiyat kotası aldı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 98 ülkeden 500'e yakın sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, Eray Şamdan kumite 67 kiloda, Dilara Bozan ise ferdi kata dalında kota aldı.

Açıklamada, "Tokyo vizesi alan altıncı sporcumuz Dilara Bozan oldu. İki hafta önce Avrupa ikincisi olan milli katacı, Paris'teki tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın da sahibi oldu. Eray Şamdan ise dörtlü final grubundaki son maçında Macar Martial Yves Tardissi'yi 4-2 mağlup ederek grubunda ilk sırayı elde ettive Tokyo vizesi aldı." denildi.