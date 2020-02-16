Milli karateciler Dubai'de 6 madalya kazandı - Son Dakika
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Milli karateciler Dubai'de 6 madalya kazandı

29 dakika önce

2020 Tokyo Olimpiyatları için son dört kota turnuvasından ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Dubai etabında milli sporcular iki altın, dört bronz madalya kazandı.

Milli karateciler Dubai'de 6 madalya kazandı, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyatları için son dört kota turnuvasından ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Dubai etabında milli sporcular iki altın, dört bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 85 ülkeden 571 sporcunun mücadele ettiği Karate 1 Premier Lig'in bu sezon ikinci etabı olan Dubai'de 11 erkek, 6 kadın sporcu Türkiye'yi temsil etti.

Dünya ve olimpiyat sıralamasının bir numarası Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar kumite 50 kilo finalinde İspanyol Nadia Gomez Morales'i 5-2 yenerek bu sezon üst üste üçüncü altın madalyasını kazandı.

Milli karateci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı büyük ölçüde garantiledi.

Meltem Hocaoğlu Akyol, olimpiyat potasına girdi

Kumite +68 kiloda mücadele eden Meltem Hocaoğlu Akyol, finalde Mısırlı Shymaa Abouel Yazed karşısında 2-1 öndeyken rakibinin 34 saniye kala dördüncü uyarıyı almasının ardından diskalifiye olmasıyla şampiyonluğa ulaştı.

Dünya sıralamasında ikinciliğe yükselen milli sporcu, kalan üç kota turnuvasında yerini koruması halinde olimpiyat vizesi alacak.

Kadınlar ferdi katada Dilara Eltemur, kumite 55 kiloda Tuba Yakan, erkekler ferdi kata dalında Enes Özdemir ve kumite 67 kiloda Burak Uygur, bronz madalya elde etti.

Tokyo, Dubai, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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