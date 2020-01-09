Milli karateciler sezonu Şili'de açacak

Karate Milli Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da yarın başlayacak Karate 1 A Serisi ilk etap turnuvasıyla 2020 sezonunu açacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 10-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Karate 1 A Serisi Santiago ayağında tatamiye çıkacak.

2020'de Santiago, İstanbul ve Durban olmak üzere üç etap üzerinden yapılacak serinin ilk ayağı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek.

65 ülkeden toplam 466 sporcunun mücadele vereceği turnuvada Türkiye'yi, 8 kadın ve 11 erkek karateci temsil edecek.

Olimpiyat oyunlarına karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek olimpik puanlamanın ardından belli olacak. 8-10 Mayıs tarihlerinde Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası ile 24 sporcu daha kota alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, zorlu süreçte son viraja iyi bir konumda girdiklerini belirterek, ev sahibi Japonya'nın ardından en fazla olimpiyat kotası alan ülke olmak istediklerini söyledi.

Olimpik sıralamadan 4-5 sporcunun Tokyo'ya gitmesini beklediklerini vurgulayan Delihasan, mayıs ayında Fransa'da yapılacak Kalifikasyon Turnuvası'ndan da en az 3 sporcu daha göndermek istediklerini ifade etti.

Milli takım kadrosu

Karate 1 A Serisi Santiago etabında mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Ayşe Yılmaz.

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu.

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Esra Karabağ.

Kumite 61 kilo: Merve Çoban.

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur.

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol.

Erkekler

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir.

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan.

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer, Muratcan Deniz.

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz.

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş.

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu.

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir.