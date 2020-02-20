Milli karateciler söyleşiye katıldı

Kağıthane Belediye spor'un Avrupa ile dünya şampiyonu milli karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban, söyleşiye katıldı.

Gültepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de yer aldı.

Burada açıklamada bulunan sporculardan Serap Özçelik Arapoğlu, karateye arkadaşının tavsiyesiyle başladığını söyledi.

Karate ve atletizme çocukluktan beri ilgi duyduğunu belirten Serap, "Bu spora başladığımda, aklımda hiç bırakmak olmadı. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyordum. Olimpiyatlarda karate ilk defa yapılacak. Orada 55 kiloda yarışacağım. Normalde 50 kiloda mücadele ediyorum. Yani hiç karşılaşmadığım sporcularla yarışacağım. Yenmek ve yenilmek sporun cilvesi. Karate çok gelişti, hem olimpiyatlara alındık hem de kurallar değişti. Artık karatede kalite artmış durumda." diye konuştu.

Milli sporcu Merve Çoban ise karateye 3 aylık deneme süreci sonunda başladığını aktararak, "18 senedir bu branşın içindeyim. Dövüş sporlarına her zaman ilgim vardı. Agresif bir insandım ve spor sayesinde bunu bastırabildim. Kazanmayı ve başarmayı seviyorum. Karateye artık çok fazla talep var. Olimpiyatlarda da beklenti yükseldi. Tatlı bir heyecana sahibiz. Sonucun güzel olacağına inanıyorum. Çok fazla madalya getireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çok hareketli bir çocuk olması sebebiyle ailesinin yönlendirmesiyle karateye başladığını dile getiren Uğur Aktaş da, "Bizden önceki sporculara olimpiyat nasip olmadı. Karatede Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi daha önce temsil ettik ama olimpiyat çok başka. Karatenin olimpiyatlarda yer alması bizi çok heyecanlandırdı. Hep bunun hayalini kuruyorduk." ifadelerini kullandı.

Söyleşi, katılımcıların milli sporculara sorular yönelttiği bölümün ardından tamamlandı.